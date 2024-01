Stellantis : mise sur le fabricant français de batteries au sodium-ion Tiamat

(Boursier.com) — Stellantis , via Stellantis Ventures, le fonds de capital-risque du constructeur automobile, annonce sa participation en tant qu'investisseur stratégique dans Tiamat, une société basée en France qui développe et commercialise la technologie des batteries sodium-ion. La technologie sodium-ion offre un coût inférieur par kilowattheure, et ne contient ni lithium ni cobalt. Le sodium, disponible en abondance, offre des avantages en termes de durabilité et de maîtrise des matières premières.

Tiamat est l'une des 11 start-ups technologiques les plus performantes à avoir reçu le prix Stellantis Ventures en 2023. Elle est la première entreprise au monde à avoir récemment commercialisé une technologie sodium-ion dans un produit électrifié. Cet investissement soutient l'objectif de Stellantis d'offrir des solutions de mobilité sûres, propres et abordables à ses clients dans le monde entier. La technologie sodium-ion permet un stockage d'énergie plus efficient que la technologie de batteries lithium-ion largement utilisée aujourd'hui.

Aucun détail financier n'a été dévoilé. Tiamat est une entreprise dérivée du CNRS français (Centre National de la Recherche Scientifique) dont elle exploite les meilleures innovations. L'entreprise utilisera les recettes issues de la levée de fonds, à laquelle participe Stellantis Ventures, pour lancer la construction d'une usine de batteries sodium-ion en France, destinée d'abord aux outillages électriques et aux applications de stockage stationnaire, puis pour intensifier la production de produits de deuxième génération pour les applications BEV.

Le passage à la propulsion électrique est un pilier essentiel du Plan Stratégique Dare Forward 2030. Ce plan stratégique prévoit d'atteindre, d'ici à 2030, un mix de ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) de 100% pour les voitures particulières en Europe et de 50% pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers aux États-Unis. Pour atteindre ces objectifs de vente, Stellantis se dote d'une capacité de batterie d'environ 400 GWh de capacité de batterie. Stellantis est en bonne voie pour devenir une entreprise neutre en carbone d'ici 2038, tous champs d'application confondus, avec un pourcentage de compensation des émissions résiduelles à un seul chiffre.