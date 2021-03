Stellantis : marche arrière

Crédit photo © Stellantis

(Boursier.com) — Stellantis revient en arrière de 1,6% à 13,60 euros, alors que le groupe automobile vient de dévoiler ses premiers résultats depuis le rapprochement entre Groupe PSA et Fiat Chrysler. Chez PSA, la marge opérationnelle ajustée de la branche automobile atteint 7,1%, avec un niveau record de 9,4% au deuxième semestre. Le bénéfice opérationnel ajusté s'est établi à 3,69 MdsE, en repli de 41,7%, pour des revenus de 60,73 MdsE (-18,7%). Le profit net ressort à 2,2 MdsE et le free cash-flow de la division automobile atteint 2,66 MdsE.

Du côté de FCA, l'Ebit ajusté a atteint 3,7 MdsE, soit une marge de 4,3% (-190 pb), et le bénéfice net ajusté s'est établi à 1,9 MdsE (-57%). Le profit net est limité à 24 ME et le free cash-flow industriel ressort à 0,6 MdE.

Le constructeur anticipe cette année une marge opérationnelle ajustée comprise entre 5,5 et 7,5%, hors nouveau confinement important lié au coronavirus. Le consensus tablait jusqu'ici sur un Ebit ajusté de 10,4 milliards d'euros pour des revenus de 151,7 milliards d'euros.

Conformément aux annonces précédentes, le Conseil d'administration a approuvé une distribution aux actionnaires de 1,0 milliard d'euros (0,32 euro par titre), sous réserve de l'approbation de ces derniers lors de l'assemblée générale du 15 avril prochain.

"Ces résultats mettent en évidence la solidité financière de Stellantis, qui réunit deux entreprises fortes et saines. Stellantis prend un départ lancé et se concentre totalement sur l'atteinte de l'ensemble des synergies annoncées", estime

Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté son cours cible de 17 à 18 euros avec un avis à 'surperformer'.