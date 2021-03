Stellantis : Marc Lechantre est nommé responsable des véhicules d'occasion

Stellantis : Marc Lechantre est nommé responsable des véhicules d'occasion









Crédit photo © Stellantis

(Boursier.com) — A compter du 1er mars 2021, Marc Lechantre est nommé responsable des véhicules d'occasion pour Stellantis. Il rapportera à Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer de Stellantis.

Marc Lechantre a rejoint le Groupe PSA en 2006 et était Senior Vice President Véhicules d'Occasion à partir de janvier 2017. Il a occupé différents postes clés pour le Groupe en Europe. Il a notamment été nommé directeur général de l'atelier d'assemblage de l'usine de Trnava en 2007, directeur général de Peugeot & Citroën au Royaume-Uni en 2011 et directeur général de la stratégie et de la planification d'entreprise du Groupe PSA en 2013.