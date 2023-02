Stellantis : les salariés récompensés

(Boursier.com) — Stellantis n'oublie pas ses salariés. Le constructeur, qui vient de dévoiler des résultats annuels records et va choyer ses actionnaires, annonce qu'il distribuera un montant record de 2 milliards d'euros cette année " en reconnaissance de la performance des employés du monde entier, pour les résultats financiers et les réalisations 2022, tant au niveau mondial que local ".

"L'entreprise a obtenu des résultats exemplaires en 2022, une année qui a mis au défi l'industrie automobile mondiale avec notamment des contraintes continues sur la chaîne d'approvisionnement. Cette année a également marqué le lancement du plan stratégique Dare Forward 2030, pour transformer l'entreprise en une Tech Company de mobilité durable. Avec le pilier " Engagement " dédié aux collaborateurs, aux clients et à l'environnement, ce plan vise à faire de Stellantis une entreprise de premier rang pour offrir une liberté de mouvement d'avant-garde", souligne le groupe.

"Grâce aux résultats record de Stellantis en 2022, nous allons redistribuer plus de 2 milliards d'euros aux salariés de Stellantis à travers le monde via les dispositifs de rémunération variable, individuelle et collective", a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "C'est 200 millions de plus que l'an dernier et c'est une juste reconnaissance de la contribution de tous les collaborateurs de l'entreprise pour faire gagner Stellantis dans un contexte économique très exigeant. Lorsque l'entreprise se porte bien, tous les employés en bénéficient - c'est l'essence même de notre culture de rémunération à la performance" .