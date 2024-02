Stellantis : les rumeurs tournent...

(Boursier.com) — Stellantis monte de 2,2% à 22,15 euros en matinée ce jeudi, tandis que BNP Paribas Exane reste à 'surperformance' sur le dossier avec un objectif qui passe de 25 à 28 euros dans une ambiance qui bruisse de rumeurs d'opérations de rapprochement dans le secteur pour faire face à la concurrence accrue des constructeurs chinois dans l'électrique qui devrait peser sur le marché dans les prochaines années. La Deutsche Bank reste quant à elle à l'achat, tout en ajustant sa cible à 32 euros. HSBC avait auparavant dégradé le constructeur à 'conserver', estimant qu'il est "temps de faire une pause" après le parcours du titre en bourse... La banque jugeait "inquiétant" le fait que Stellantis semble avoir été plus lent à se préparer à un environnement commercial plus "normal". Et de citer "des stocks élevés, une part de marché en baisse et des incitations croissantes alimentant le scénario baissier". Le broker, qui a réduit sa cible de 24 à 22 euros, soulignait néanmoins que l'accent mis par le constructeur automobile sur la réduction des coûts offre un niveau de confort en matière de durabilité des marges. Le prochain rendez-vous est désormais fixé au jeudi 15 février avec l'annonce des comptes 2023...

L'Italie en émoi

En début de semaine, John Elkann, le président de Stellantis, s'est entretenu à Rome avec le ministre de l'Economie italien Giancarlo Giorgetti, alors que le gouvernement de Giorgia Meloni dénonce l'attitude du groupe automobile issu d'une fusion entre PSA et Fiat il y a trois ans. Rome a en effet accusé ces dernières semaines Stellantis d'agir parfois "contre l'intérêt national italien". Lundi, la présidente du Conseil, Georgia Meloni, avait qualifié de "bizarres" les critiques du directeur général du groupe, Carlos Tavares, qui a reproché à son gouvernement "de ne pas soutenir suffisamment l'industrie automobile".

John Elkann a parlé des activités de Stellantis en Italie, confirmé les projets industriels en cours et son engagement à poursuivre les discussions avec le gouvernement, les syndicats et les fournisseurs pour augmenter la production automobile en Italie. Le président de Stellantis a en revanche réfuté tout projet de fusion avec un autre constructeur automobile, en réponse aux informations de la presse italienne ce week-end selon lesquelles la France envisagerait une fusion avec le concurrent Renault... BNP Paribas Exane est enfin repassé de 'neutre' à 'surperformance' sur le groupe au losange avec un objectif de cours ajusté de 40 à 49 euros.