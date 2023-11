Stellantis : les analystes en pilotage automatique

(Boursier.com) — Stellantis retombe de 1,2% à 18,50 euros ce lundi, alors que Nomura a ajusté sa cible sur le constructeur de 31 à 27 euros, tout en restant à l'achat. Oddo BHF avait refait le point sur le dossier au lendemain de la solide publication trimestrielle du constructeur, le groupe ayant fait état de revenus supérieurs aux attentes du marché malgré des volumes en ligne (+11%), portés notamment par des effets prix et mix toujours favorables (croissance organique de 14% vs hausse des volumes de 7%). De quoi soutenir la rentabilité au second semestre et compenser, au moins partiellement, l'impact négatif des grèves... Face à cela, et intégrant un scénario volumes plus optimiste, le groupe a confirmé ses objectifs annuels qui restent vagues comme toujours. Au global, l'analyste évoquait une exécution qui impressionne toujours et reste sous-estimée. De quoi rester à 'surperformer'' avec un cours cible de 25 euros.

Bernstein avait par ailleurs rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur en visant 25 euros, alors que la SocGen a réitéré son avis à l'achat malgré une cible abaissée à 23,5 euros.