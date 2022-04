Stellantis : les actionnaires votent contre la rémunération de Carlos Tavares

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des actionnaires de Stellantis s'est tenue virtuellement, le 13 avril. Notamment, les actionnaires ont approuvée la proposition de distribution de dividendes de 3,3 milliards d'euros sur les actions ordinaires.

Dividende

La distribution proposée implique un paiement aux porteurs d'actions ordinaires de 1,04 euro par action ordinaire en circulation.

Les actionnaires détenant des actions ordinaires négociées à la Bourse de New York recevront le dividende en dollars américains au taux de change officiel USD/EUR déclaré par la Banque centrale européenne à ce jour.

La distribution sera effectuée à partir des bénéfices figurant dans les comptes annuels de 2021. Le calendrier prévu pour les actions ordinaires cotées à la Bourse de New York, Mercato Telematico Azionario et Euronext France sera le suivant :

- 19 avril : détachement

- 20 avril : clôture des registres

- 29 avril : paiement.

Avis défavorable de la consultation sur la rémunération

Evoquant la polémique autour de la rémunération de Carlos Tavares, Stellantis rappelle que l'avis des actionnaires n'est que consultatif, mais envisage d'apporter des explications comptables dans son rapport sur la rémunération. "La société prend note du retour du vote consultatif sur le Rapport concernant la rémunération, conformément à la réglementation néerlandaise sur les AGA, qui était favorable à 47,9% et défavorable à 52,1%, et expliquera dans le Rapport sur la rémunération 2022 comment ce vote a été pris en compte", explique-t-on chez Stellantis.

Rappelons que Phitrust avance qu'un montant de 66 ME serait versé à Carlos Tavares, montant incluant notamment 32 ME d'actions gratuites et 25 ME de rémunération de long terme. Carlos Tavares devrait obtenir, au titre de l'exercice 2021, une rémunération d'environ 19 ME, dont 2 millions de salaire fixe et 1,7 ME de prime exceptionnelle liée à la fusion.