Stellantis : le titre recule, stocks en question

(Boursier.com) — Stellantis abandonne 2,1% à 14,4 euros malgré un premier trimestre meilleur qu'attendu. Les investisseurs semblent se focaliser sur l'augmentation des stocks. Des problèmes persistants dans la logistique de transport ont en effet contribué à gonfler d'environ 200.000 unités les stocks totaux à 1,3 million de véhicules. "Je pense que c'est davantage une question de réalisation des ventes qu'un sujet stocks", a tenté de rassurer Richard Palmer, pour qui la production et la livraison de l'important carnet de commandes du groupe reste un défi. "Je pense que notre niveau de stock (...), vu le niveau de ventes où nous sommes, est raisonnablement situé", a souligné le directeur financier du constructeur.

Avec des stocks en hausse d'environ 228.000 et revenant à un niveau plus normal de 1,3 million d'unités maintenant, la question clé sera de savoir ce qu'il adviendra du pouvoir de fixation des prix et du FCF de l'entreprise si le bilan voit les stocks rester à ces niveaux plus élevés, affirme Morgan Stanley ('surpondérer'). À mesure que les stocks se normaliseront, les investisseurs se concentreront sur le pouvoir de tarification net à l'avenir. Bernstein ('performance de marché') note lui que le chiffre d'affaires a dépassé le consensus de 3%, porté par les prix de vente moyens, +4,1% par rapport au consensus, mais souligne aussi la relative faiblesse des volumes, inférieurs de 1,0% aux attentes. Les stocks reviennent à des niveaux normaux mais le courtier considère que cela est principalement dû à l'atténuation des pénuries de composants plutôt qu'à l'indication d'une faible demande. Jefferies souligne aussi que le chiffre d'affaires est meilleur que prévu, mais que le niveau des stocks reste à "surveiller".

Stellantis a par ailleurs confirmé son intention de ne pas s'engager dans une guerre des prix dans le sillage de Tesla et vise toujours une marge opérationnelle ajustée à deux chiffres en 2023 et à l'horizon 2030. "Il est difficile de faire des prévisions sur les arbitrages prix/volumes", a indiqué Richard Palmer. "A court terme, les prix devraient être relativement stables, mais il est clair que cela dépendra des prises de commandes".