Stellantis : le site d'Hordain va produire des utilitaires à hydrogène

(Boursier.com) — En visite sur le site d'Hordain, dans la région Hauts-de-France, ce 27 octobre, Carlos Tavares, CEO de Stellantis, a annoncé l'industrialisation en série des fourgons légers Peugeot, Citroën et Opel en version hydrogène, équipés d'une pile à combustible. "Je suis très fier du travail de la direction et des salariés d'Hordain qui ont fait de leur site le premier au monde à réunir trois types d'énergies, grâce à la flexibilité de notre système de fabrication. L'annonce d'aujourd'hui démontre l'engagement de Stellantis à investir en France dans les technologies les plus avancées et à soutenir la mobilité bas carbone basée sur le principe "One Company", a déclaré Carlos Tavares. "Cela permet à Stellantis de passer à l'étape suivante de l'histoire automobile avec une transition gérée avec nos partenaires sociaux dans nos 12 sites industriels répartis dans 7 régions françaises, où nous sommes historiquement et fièrement enracinés".

Ces véhicules à hydrogène seront assemblés sur la ligne multi-énergie du site qui produit déjà chaque jour les versions électriques et thermiques de ce "K-Zéro". Equipés dès le ferrage d'une plateforme renforcée, les modèles à hydrogène suivront ensuite les étapes classiques de la peinture et du montage, sur la même ligne de production que les véhicules thermiques et électriques, puis rejoindront une nouvelle installation de 8.000 m2 entièrement dédiée à leur équipement final.

Une équipe dédiée installera notamment le réservoir, les batteries additionnelles et la pile à combustible sur une ligne de fabrication du site d'Hordain, permettant de réduire par deux le temps d'adaptation par rapport à l'ancien process de petite série, qui comprenait un montage de la pile à combustible dans un atelier pilote à Rüsselsheim.

Cette industrialisation des versions à hydrogène des utilitaires légers assortie d'un investissement de 10 millions d'euros avec un soutien financier de l'Etat français est une nouvelle étape pour Hordain, dont 43% de la production pour les marques Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Fiat et Toyota est déjà en version électrique zéro émission.

Les "K-Zéro" équipés d'une pile à combustible sont destinés aux besoins des professionnels " gros rouleurs " qui doivent disposer de solutions zéro émission avec une plus grande autonomie (400 km), un temps de recharge le plus rapide possible (3 minutes) et l'absence de compromis sur la capacité de chargement (1.000 kg de charge utile).

Stellantis est le premier constructeur au monde à commercialiser depuis 2021 ce type de véhicules.

Inauguré en 1994, le site d'Hordain est au coeur de la stratégie industrielle de la branche véhicules utilitaires de Stellantis. Ce site de référence assemble des véhicules utilitaires légers et des véhicules particuliers de la famille "K-Zéro". Hordain emploie 2.440 salariés en 3 équipes, pour une production quotidienne de 628 véhicules.

Le site a assemblé 144.650 véhicules en 2021, et a produit son millionième "K-Zéro", à l'été 2022.