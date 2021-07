Stellantis : le site d'Ellesmere Port s'oriente vers la mobilité durable

(Boursier.com) — Stellantis annonce un investissement de 100 millions de livres sterling pour le centre de production Vauxhall d'Ellesmere Port, afin de transformer le site en usine de production de véhicules électriques. D'ici la fin de l'année prochaine, Ellesmere Port deviendra le premier site Stellantis à produire des véhicules électriques en version utilitaire et pour les particuliers pour les marques Vauxhall, Opel, Peugeot et Citroën pour le marché national et à l'exportation. Cette évolution vers la production de véhicules électriques permettra à Stellantis de se conformer à la décision du gouvernement britannique d'interdire la vente de véhicules à moteur thermique dès 2030.

L'investissement consenti par Stellantis sur le site d'Ellesmere Port s'appuiera sur les mesures d'optimisation de la performance rendues possible grâce au travail de transformation conjointement mené par l'entreprise, le syndicat Unite the Union et le personnel. "La ferme volonté de Stellantis de garantir un avenir durable à Ellesmere Port a été accompagnée par un soutien constant du gouvernement britannique, du Cheshire West and Chester Council, du Cheshire and Warrington Local Enterprise Partnership et du Chester College", ajoute le constructeur.

Ellesmere Port deviendra donc le premier site de production Stellantis dédié aux véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules particuliers (VP) électriques des marques Vauxhall, Opel, Peugeot et Citroën. Le site d'Ellesmere Port a pour ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2025. Ellesmere Port permettra en outre à Stellantis de maintenir sa position de leader européen sur le segment des VUL.