Stellantis : le nouveau Scudo est disponible à la commande

(Boursier.com) — Le nouveau Scudo de Fiat (Groupe Stellantis) est maintenant disponible à la commande. Après E-Ducato, nouveau Scudo est le 2e véhicule de Fiat Professional disponible en version électrique. Il s'agit d'une étape supplémentaire importante dans le parcours d'électrification des gammes de Fiat Professional. Doté d'une batterie de 50 ou 75 kWh, Nouveau E-Scudo est le meilleur de sa catégorie en terme d'autonomie, puisqu'il permet de rouler jusqu'à 330 km (cycle WLTP).

Le Nouveau Scudo est disponible en version 100% électrique, et avec un moteur diesel en transmission manuelle ou automatique. Il est disponible à la commande en 3 versions et jusqu'à 3 déclinaisons de longueurs : Fourgon, Cabine Approfondie et Plancher Cabine (en France).