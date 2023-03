Stellantis : le dividende sera payé le 4 mai

(Boursier.com) — Stellantis NV a publié l'ordre du jour et les notes explicatives de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires 2023, qui aura lieu le 13 avril 2023 à Amsterdam.

L'ordre du jour et les notes explicatives de l'AGA de Stellantis, les autres documents de l'AGA et les instructions pour voter sont disponibles sur le site Stellantis, dans la section Finance, où ils peuvent être consultés et téléchargés.

1,34 euro de dividende par action

Notamment, Stellantis a décidé de proposer à ses actionnaires au titre de 2022 un dividende ordinaire d'un montant global de 4,2 milliards d'euros correspondant à un montant à verser de 1,34 euro par action.

Le calendrier prévu pour le NYSE, Euronext Milan et Euronext Paris sera le suivant :

- 24 avril 2023 : détachement du dividende,

- 25 avril 2023 : date d'enregistrement et

- 4 mai 2023 : date de paiement du dividende.

Au titre de l'exercice précédent, Stellantis a distribué à ses actionnaires un dividende de 1,04 euro par action.