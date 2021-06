Stellantis : le CERN pose la première pierre du Portail de la science

Stellantis : le CERN pose la première pierre du Portail de la science









Crédit photo © Stellantis

(Boursier.com) — Ce 21 juin, le CERN a organisé une cérémonie de pose de la première pierre suite à la création du Portail de la science, un nouveau centre d'éducation et de culture scientifiques, dévoilé pour la première fois en 2019 à Genève avec le soutien de la Fondation FCA, la branche caritative de Stellantis.

D'une superficie de 7 000 mètres carrés, le bâtiment emblématique du Portail de la science proposera divers espaces et activités, notamment des expositions expliquant les secrets de la nature, de l'infiniment petit (les particules élémentaires) à l'infiniment grand (la structure et l'évolution de l'Univers). Les expositions présenteront aussi les accélérateurs, les expériences et l'informatique du CERN, la manière dont les scientifiques les utilisent dans leurs recherches, mais également la manière dont les technologies du CERN sont utiles à la société. L'expérimentation pratique sera au coeur du programme éducatif du Portail de la science, permettant aux visiteurs de se faire une idée concrète du travail scientifique. Les activités immersives proposées par le Portail de la science encourageront la réflexion critique, l'évaluation s'appuyant sur des faits et le recours à la démarche scientifique, des outils d'un grand intérêt dans tous les domaines.

Le projet sera financé par des dons externes, notamment une contribution importante de Stellantis par le biais de la Fondation FCA.

Dans le cadre de l'offre éducative du Portail de la science et avec les conseils de la Fondation Agnelli, le CERN et Stellantis, via la Fondation FCA, élaboreront un programme d'apprentissage de la physique fondé sur le questionnement destiné aux collèges italiens.

Avec une ouverture prévue pour 2023, le Portail de la science sera hébergé dans un nouveau bâtiment emblématique, neutre en émission carbone, conçu par le cabinet d'architecture de renommée internationale Renzo Piano Building Workshop, et sera situé sur le site de Meyrin du CERN, à proximité d'un autre bâtiment emblématique du Laboratoire, le Globe de la science et de l'innovation.