Stellantis : le bénéfice net grimpe de 34% au S1

(Boursier.com) — Le groupe Stellantis a publié jeudi de nouveaux résultats record, les marges réalisées sur ses véhicules électrifiés Jeep, Fiat et Peugeot lui permettant de tirer son épingle du jeu dans un contexte "particulièrement difficile".

Le quatrième constructeur automobile mondial a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 88 milliards d'euros, en progression de 17%, les prix de vente élevés et des effets de changes positifs ayant plus que compensé l'impact des pénuries de composants, de l'inflation et de la guerre en Ukraine.

La marge opérationnelle courante du groupe a atteint 14,1% sur la période, contre 11,4% un an plus tôt, et le bénéfice net, 7,96 milliards d'euros, en hausse de 34%.