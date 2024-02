Stellantis : Le bénéfice net atteint un record à 18,6 Milliards d'euros

(Boursier.com) — Le groupe automobile Stellantis a publié un repli de sa marge opérationnelle en 2023 sous la pression des grèves aux Etats-Unis, mais a affiché un chiffre d'affaires, un bénéfice net et un flux de trésorerie industriel records grâce à la hausse des volumes de vente. Le constructeur a ainsi affiché une baisse de sa marge opérationnelle de 10% au deuxième semestre 2023, sous l'impact des grèves de 6 semaines aux Etats-Unis qui ont mis à l'arrêt ses opérations en Amérique du Nord, la géographie la plus profitable du groupe. Sur l'année 2023, la marge opérationnelle ressort à 12,8%, contre 13,4% en 2022.

L'augmentation des ventes consolidées, +7% en 2023, ont néanmoins porté le chiffre d'affaire du groupe à un niveau record de 189,5 Milliards d'euros, contre 179,6 Milliards d'euros un an plus tôt. Le bénéfice net a également atteint un record, à 18,6 Milliards d'euros, en progression de 11% sur un an. Le free cash flow industriel grimpe de 19% à 12,9 Milliards d'euros, soit ici aussi un plus haut historique.

Le groupe a indiqué qu'il proposerait un dividende de 1,55 euro par action sur ses bénéfices de 2023, en hausse d'environ 16% sur un an, et qu'il mettrait en oeuvre en 2024 un programme de rachat d'actions de 3 milliards d'euros.

"Le groupe renouvelle son engagement d'atteindre une marge opérationnelle courante minimum à deux chiffres pour 2024, ainsi qu'un free cash flow industriel positif malgré les incertitudes macroéconomiques", a commenté la direction.