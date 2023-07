Stellantis : Laurent Diot est nommé Directeur Europe Elargie de la Marque Citroën

(Boursier.com) — Laurent Diot est nommé Directeur Europe Elargie de la Marque Citroën, à compter du 1er juillet. Il dépendra d'Uwe Hochgeschurtz (Directeur Général Europe Elargie de Stellantis) et fonctionnellement de Thierry Koskas (Directeur Général de la Marque Citroën et Directeur Commercial & Marketing de Stellantis).

Laurent Diot a rejoint le groupe Stellantis en octobre 2021 en tant que Directeur Global Marketing et Communication FIAT Abarth à Turin, Italie. Dans son nouveau rôle de Directeur Europe Élargie de Citroën, Laurent Diot sera responsable du développement et de la mise en oeuvre de la stratégie de marque à travers l'Europe.

Laurent Diot a plus de 25 ans d'expérience internationale dans l'industrie automobile. Il a rejoint le groupe Renault en 1997 et a occupé plusieurs postes dans les ventes, le marketing et le développement commercial, ainsi que des postes de direction dans différents pays et régions : Europe, Asie, Chine, Amérique du Sud et Afrique. Il a travaillé comme Directeur Général Maroc avant de revenir en Europe en 2020 en tant que Directeur Marketing Groupe Renault France. Auparavant, il a occupé les postes de Directeur Général Adjoint, Ventes et Marketing chez Dongfeng-Renault Automotive Co. en Chine et de Directeur Général de Renault Portugal.