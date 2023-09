Stellantis : lancement de la troisième tranche du programme de rachat d'actions

(Boursier.com) — Stellantis lance la troisième tranche de son programme de rachat d'actions. Le constructeur automobile annonce que dans le cadre de ce plan de rachat d'actions, annoncé le 22 février dernier, d'un montant maximum de 1,5 milliard d'euros (prix d'achat total hors frais annexes), à exécuter sur le marché dans le but d'annuler les actions ordinaires acquises dans le cadre du Programme, et suite à la réalisation de la première et de la deuxième tranche du programme comme précédemment annoncé, Stellantis a signé un accord de rachat d'actions ordinaires pour la troisième tranche de son programme avec une société financière indépendante qui réalise ses décisions d'achat de manière indépendante de Stellantis.

Cet accord portera sur un montant maximum de 500 millions d'euros. La troisième tranche du programme de rachat d'actions ordinaires débutera ce jour et se terminera au plus tard le 11 décembre 2023. Les actions ordinaires achetées dans le cadre de ce programme seront annulées en temps voulu.

Le programme de rachat d'actions ordinaires sera mis en oeuvre sur la base de l'autorisation accordée par l'assemblée générale des actionnaires du 13 avril 2023, qui pourra être renouvelée ou étendue, jusqu'à un maximum de 10% du capital social de la société. Le prix d'achat par action ordinaire ne dépassera pas un montant égal à 110% du prix de marché des actions sur le NYSE, Euronext Milan ou Euronext Paris (selon le cas). Le prix de marché sera calculé comme étant la moyenne du prix le plus élevé de chacun des cinq jours de bourse précédant la date d'acquisition, tel qu'indiqué dans la liste officielle sur le NYSE, Euronext Milan ou Euronext Paris. Les rachats seront effectués sous réserve des conditions de marché et conformément aux règles et réglementations applicables, notamment le règlement 596/2014 sur les abus de marché et le règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission.

A ce jour, en prenant en compte la part pertinente de la première et la deuxième tranche de rachat d'actions, l'autorisation restante s'élève à environ 260 millions d'actions, ce qui est plus que suffisant pour couvrir ce programme de rachat d'actions et le rachat potentiel de 99,2 millions d'actions actuellement détenues par le partenaire chinois Dongfeng Corporation, comme annoncé le 15 juillet 2022.