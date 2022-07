Stellantis lance son offre de location longue durée de modèles électriques

(Boursier.com) — Stellantis présente "Electric As You Go" : un service de location longue durée consacré aux modèles électriques de Stellantis, conçu par la Business Unit e-Mobility, PSA Banque et Opel Bank. Le constructeur automobile entend ainsi proposer une expérience de conduite abordable et adaptée aux clients souhaitant s'orienter vers les véhicules électriques.

Avec "Electric As You Go", Stellantis propose après un 1er loyer limité, une redevance mensuelle à partir de 110 euros, plus un coût additionnel d'utilisation de 7 centimes par kilomètre (avec un minimum de 500 km par mois). Les clients auront à choisir entre une Peugeot e-208 ou une Opel Corsa-e, deux modèles entièrement électriques avec une autonomie WLTP de plus de 360 km. Les clients pourront également choisir un B-SUV avec l'Opel Mokka-e.

Avec le lancement de "Electric As You Go", Stellantis fait un pas de plus dans la promotion d'une mobilité plus durable. Cette nouvelle offre de Stellantis permet de mieux adapter le coût total du véhicule à l'utilisation réelle, avec un coût variable basé sur les kilomètres parcourus grâce à la connectivité intégrée des véhicules Stellantis.

Stellantis précise qu'en France, les clients peuvent bénéficier de l'offre lorsqu'ils sont éligibles à la prime à la conversion, c'est-à-dire lorsqu'ils échangent un véhicule diesel immatriculé avant 2011 ou un véhicule essence immatriculé avant 2006. Cette initiative doit permettre d'accélérer le renouvellement du parc automobile français vers une mobilité plus écologique.