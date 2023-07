Stellantis lance la première de ses quatre nouvelles plateformes électriques mondiales

(Boursier.com) — Le constructeur automobile Stellantis a dévoilé la première de ses quatre nouvelles plateformes électriques mondiales. Baptisée STLA Medium, cette plateforme automobile est destinée aux versions électriques des berlines, crossovers et SUV des segments C et D de plusieurs marques du groupe.

Stellantis annonce une autonomie de plus de 700 km et des performances améliorées. Jusqu'à deux millions de véhicules par an pourront être assemblés sur STLA Medium dans plusieurs sites de production à travers le monde, en commençant par l'Europe.

Il s'agit donc de la première des quatre nouvelles plateformes électriques mondiales à être lancée, sachant que Stellantis ambitionne d'atteindre 100% des ventes de véhicules électriques à batterie pour les voitures particulières en Europe d'ici 2030 et 50% des ventes pour les voitures particulières et les pick-up aux États-Unis.

" STLA Medium, basée sur une architecture électrique de 400 volts, offrira une efficacité énergétique et un temps de recharge inégalés, ainsi qu'un écosystème complet de recharge et de services. Selon l'utilisation, la consommation pourra être inférieure à 14 kWh au 100 km, soit la meilleure efficacité énergétique de sa catégorie. Les propriétaires pourront recharger leur batterie de 20 à 80% en 27 minutes, soit 2,4 kWh par minute ", promet Stellantis.

Les véhicules issus de la cette plateforme seront vendus dans le monde entier, et disponibles en traction avant ou en quatre roues motrices via l'ajout d'un second module de propulsion électrique à l'arrière, et avec une gamme de puissance allant de 160 à 285 kW.