(Boursier.com) — Stellantis lance Free2move Charge, un écosystème complet de solutions de recharge et de gestion de l'énergie conçues pour répondre aux besoins des conducteurs de véhicules électriques (BEV), n'importe où et en toutes circonstances.

Au sein de la nouvelle Charging & Energy Business Unit de Stellantis, Free2move Charge proposera des offres adaptées aux différents usages des BEV que ce soit à domicile, au travail et en déplacement.

"Les véhicules électriques se généralisent auprès du grand public, et notre rôle est d'aller au-delà des solutions de mobilité", a déclaré Ricardo Stamatti, Senior Vice President, Charging & Energy Business Unit, Stellantis. "Pour cela, nous préparons le futur de nos clients avec la création d'une Business Unit dédiée, conçue pour soutenir notre stratégie ambitieuse en matière d'électrification et agir comme une extension naturelle de nos marques emblématiques. Free2move Charge illustre parfaitement notre objectif : permettre à tous de se déplacer librement en toute facilité grâce à un écosystème de solutions électrifiées, durables, performantes et abordables".