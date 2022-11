Stellantis : la Peugeot e-208 est la voiture électrique la plus vendue en France

(Boursier.com) — Peugeot occupe la première place, en France, sur le marché VP en octobre et conserve sa première place, sur le marché VP, au cumul des 10 premiers mois de l'année 2022. "Ces résultats confirment la bonne édition 2022 du Mondial de Paris", explique le constructeur. La marque au lion a en effet enregistré 25% de commandes supplémentaires par rapport à l'édition 2018 avec un taux de conquête de 45% et plus de 50% de commandes de véhicules électrifiés.

La nouvelle Peugeot 408, présente dans la sphère au Mondial de Paris, a reçu un très bon accueil du public, et représente 20% des commandes totales.

La Peugeot 208 conserve la première place des véhicules les plus vendus en France en VP+VU. Sur le mois d'octobre, la version électrique, la Peugeot e-208, occupe la première place des voitures électriques les plus vendues en France et conserve son leadership au cumul 10 mois.

En VP, Peugeot occupe la première place des ventes aux entreprises.

Au cumul 10 mois 2022, Peugeot avec la Peugeot 208 conserve la tête des véhicules les plus vendus en France avec une part de marché de 6,2%.

Cinq véhicules sont leader de leur segment :

- La Peugeot 208 sur le segment B avec une part de marché de 6,2%

- La Peugeot 2008 sur le segment B-SUV avec une part de marché de 3,5%

- La nouvelle Peugeot 308 sur le segment C avec une part de marché de 2,8%

- La Peugeot 3008 sur le segment C-SUV avec une part de marché de 2,3%

- La Peugeot 5008 sur le segment C-SUV 7 places avec une part de marché de 1%

Dans un marché VP en baisse de 10,3%, Peugeot affiche une part de marché de 16,6%. Dans un marché VU en baisse de 21,1% Peugeot affiche une part de marché de 17,6%. Dans un marché VP+VU en baisse de 12,5% Peugeot affiche une part de marché de 16,7%.