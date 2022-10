Stellantis : la Peugeot 208 reste le véhicule le plus vendu en France

(Boursier.com) — Peugeot (Groupe Stellantis) occupe la première place, en France, sur le marché VP en septembre 2022 et conserve sa première place, sur le marché VP, au cumul des 9 premiers mois de l'année 2022.

Ces bons résultats sont dus aux performances des Peugeot 2008, 3008 et 308 qui sont leaders de leur segment. Egalement, la Peugeot 208 conserve la première place des véhicules les plus vendus en France en VP+VU. La version électrique, la Peugeot e-208, est la voiture électrique la plus vendue en France.

En VP, Peugeot occupe la première place des ventes aux entreprises.

Au cumul des 9 premiers mois de 2022, 5 véhicules Peugeot sont leader de leur segment :

- La Peugeot 208 sur le segment B occupe une part de marché de 6,1%

- La Peugeot 2008 sur le segment B-SUV occupe une part de marché de 3,5%

- La nouvelle Peugeot 308 sur le segment C prend une part de marché de 2,8%

- La Peugeot 3008 sur le segment C-SUV tient une part de marché de 2,4%

- La Peugeot 5008 sur le segment C-SUV 7 places tient une part de marché de 1%

Dans un marché VP en baisse de 11,7% Peugeot affiche une part de marché de 16,5%. Dans un marché VU en baisse de 22,4% Peugeot affiche une part de marché de 17,6%. Dans un marché VP+VU en baisse de 14% Peugeot affiche une part de marché de 16,7%.