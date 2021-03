Stellantis : la pénurie de puces va impacter la production de pick-up

(Boursier.com) — Stellantis n'est pas épargné par la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Le groupe issu du rapprochement entre PSA et Fiat Chrysler a averti que le manque de puces aurait un impact sur la production de ses pick-up le plus populaires aux Etats-Unis. Le quatrième constructeur automobile mondial a précisé qu'il construirait et conserverait dans l'attende de l'assemblage final ses 'Ram 1500 Classic' dans ses usines de Warren, dans le Michigan, et de Saltillo, au Mexique. Lorsque des puces seront disponibles, les véhicules seront achevés et expédiés aux concessionnaires. Cette action durera "un certain nombre de semaines", a déclaré à 'Reuters' une porte-parole de Stellantis. En début de mois, Carlos Tavares avait averti sur le fait que les problèmes causés par la pénurie de puces pourraient ne pas être entièrement résolus d'ici le second semestre 2021.