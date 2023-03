Stellantis : l'usine italienne des marques Alfa Romeo et Maserati retenue pour produire des véhicules électriques

(Boursier.com) — L 'usine Stellantis de Cassino en Italie, berceau des véhicules premium et luxe des marques Alfa Romeo et Maserati, va étendre ses activités à la production de nouveaux véhicules basés sur la plateforme BEV STLA Large. Les détails concernant les modèles seront communiqués ultérieurement.

Cette annonce a été faite, ce 9 mars, par Carlos Tavares (CEO de Stellantis), lors de sa visite à l'usine qui produit déjà les Alfa Romeo Giulia et Stelvio ainsi que le Maserati Grecale. "Les véhicules conçus sur les plateformes STLA vont révolutionner l'expérience de conduite grâce à des caractéristiques et des capacités de pointe. Nous faisons confiance aux compétences de nos collaborateurs et à la direction du site pour maîtriser nos objectifs ambitieux en matière de coûts et de qualité. Le soutien du personnel de Cassino et l'appui des élus locaux et nationaux nous incitent à redoubler d'efforts pour offrir à nos clients une mobilité propre, sûre et abordable", a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis.

Cassino est le 2e site Stellantis officiellement désigné pour produire des véhicules basés sur la plateforme STLA Large, rejoignant l'usine d'assemblage de Windsor au Canada.

Dans la bande des quatre

STLA Large est l'une des quatre plateformes BEV sur lesquelles repose la stratégie d'électrification de Stellantis. La plateforme STLA Large, qui servira de base à plusieurs véhicules à venir des marques Stellantis, est conçue pour offrir jusqu'à 800 kilomètres d'autonomie électrique grâce aux modules de propulsion électrique (EDM) et aux packs de batteries modulaires de Stellantis. Les designers et les ingénieurs seront en mesure d'adapter les dimensions de la plateforme ainsi que la configuration des motorisations pour l'adapter aux besoins spécifiques du produit.

Inaugurée en 1972, l'usine d'assemblage de Cassino à Piedimonte San Germano, dans le centre-sud de l'Italie, est une usine hautement automatisée utilisant plus de 1.200 robots et intègre des activités d'emboutissage et de peinture, ainsi que la fabrication de pièces en plastique. Le site accorde une importance particulière aux économies d'énergie et à la préservation des ressources.

30 MdsE d'investissements dans l'électrique d'ici 2025

Stellantis investira plus de 30 milliards d'euros dans l'électrification et le software d'ici 2025, afin de produire des véhicules électriques (BEV) capables de répondre aux attentes des clients, notamment en matière de recharge ultra rapide. Cet investissement est un élément essentiel du Plan Stratégique Dare Forward 2030, qui vise à réduire de moitié les émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2021, et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2038, avec un pourcentage de compensation des émissions restantes à un seul chiffre.

Les principaux objectifs du plan Dare Forward 2030 comprennent également la vente de 100% de véhicules particuliers électriques en Europe et 50% de véhicules particuliers et de picks up aux Etats-Unis à l'horizon 2030 ; l'ambition de doubler le chiffre d'affaires net d'ici 2030 (par rapport à 2021), tout en maintenant une marge opérationnelle courante à deux chiffres durant toute la décennie ; et la volonté d'être No1 en matière de satisfaction client, sur les produits comme sur les services et sur tous les marchés, d'ici 2030.