Stellantis : l'Inde, un marché à fort potentiel et un centre d'approvisionnement stratégique

(Boursier.com) — Durant un échange avec les médias, Carlos Tavares (CEO Stellantis) vient de souligner l'importance de l'Inde en tant que marché clé à fort potentiel de croissance et centre d'approvisionnement stratégique. Le dirigeant a fait part de son souhait de faire évoluer les opérations de l'entreprise dans le pays conformément au Plan Stratégique mondial Dare Forward 2030.

Les deux entreprises fusionnées pour constituer Stellantis ont investi plus de 1 milliard d'euros en Inde depuis 2015 dans le but d'implanter des opérations durables et de développer ses marques dans le pays.

La stratégie de Stellantis en Inde est parfaitement en phase avec l'initiative 'Make in India'" du gouvernement indien visant à développer l'industrie automobile sous la direction du Premier ministre indien, l'honorable Narendra Modi. "Nous nous engageons à développer et renforcer notre présence en Inde, et à faire de ce pays stratégique un pilier central de notre ambition internationale dans le cadre du Plan Dare Forward 2030", a indiqué Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "Je suis fier des 2.500 collaborateurs indiens qui travaillent chaque jour pour faire de Stellantis un acteur majeur de l'industrie automobile, qui offre des solutions de mobilité propres, sûres et abordables aux consommateurs indiens tout en traçant la voie vers un avenir durable pour les générations à venir".

Centre d'approvisionnement majeur pour les véhicules, les composants et les technologies de mobilité, l'Inde accueille également la majorité des activités ICT de Stellantis tout en contribuant à son développement software à l'échelle mondiale. Grâce à sa vaste expertise en R&D et ingénierie, Stellantis India se positionne en tant qu'élément essentiel de l'entreprise.

L'implantation de Stellantis en Inde comprend 3 usines de production (Ranjangaon, Hosur, Tiruvallur), un complexe dédié aux ICT (Hyderabad) et un centre software (Bangalore), ainsi que 2 sites de R&D à Chennai et Pune. Le Hub numérique implanté en Inde est devenu l'une des plus importantes branches internes dédiées aux activités ICT et numériques de Stellantis. Les sites de fabrication et de R&D produisent et exportent déjà des composants et des véhicules pour différents marchés en dehors de l'Inde. Ils sont amenés à se développer afin de fournir des moteurs, des boîtes de vitesses et des composants pour d'autres marchés internationaux.

L'Inde étant le seul pays à produire 4 modèles Jeep hors de l'Amérique du Nord (Wrangler, Compass, Meridian et Grand Cherokee) ainsi que le Citroën C5 Aircross en dehors de la France. En 2022, les clients indiens pourront découvrir les derniers modèles Jeep Meridian et Jeep Grand Cherokee ainsi que la nouvelle Citroën C3, qui est conçue, développée et produite en Inde, pour le marché intérieur et les exportations. Ces produits renforceront les bases de la croissance du groupe tout en sensibilisant le marché aux modèles commercialisés en Inde par Stellantis. Les nouveaux modèles Jeep et Citroën posent les bases d'une croissance solide avec une offre élargie pour les clients

Stellantis a également pour ambition de développer sa base de fournisseurs en Inde afin de se conformer aux normes de qualité internationales et d'accroître la compétitivité indienne dans le secteur automobile mondial.