Stellantis : l'heure d'appuyer sur le frein ?

(Boursier.com) — A contre-courant, Stellantis cède 0,3% à 19,5 euros en fin de matinée. HSBC a dégradé le constructeur à 'conserver', affirmant qu'il est " temps de faire une pause ". La banque juge inquiétant que Stellantis semble avoir été plus lent à se préparer à un environnement commercial plus " normal ". Elle cite des stocks élevés, une part de marché en baisse et des incitations croissantes alimentant le scénario baissier. Le broker, qui réduit sa cible de 24 à 22 euros, souligne néanmoins que l'accent mis par le constructeur automobile sur la réduction des coûts offre un niveau de confort en matière de durabilité des marges.