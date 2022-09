Stellantis : Jeep dévoile ses plans électriques

(Boursier.com) — Jeep , marque mondiale de SUV de Stellantis, a annoncé la mise en oeuvre d'un plan d'action complet pour sa prochaine génération de véhicules 4xe 100% électriques. Ce plan s'inscrit dans le cadre de la transformation écoresponsable de la marque et de son objectif de prendre la tête du marché mondial des SUV électrifiés. Cette annonce survient seulement quelques semaines après l'avancée accomplie par Dodge vers un avenir électrifié, avec la révélation du Dodge Charger Daytona SRT, concept-car révolutionnaire qui réinvente la notion même de véhicule électrique.

La marque Jeep compte introduire quatre SUV 100% électriques en Amérique du Nord et en Europe d'ici 2025. Toutes les marques de Stellantis se sont engagées à atteindre un mix de ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) de 100% pour les voitures particulières en Europe et de 50% pour les voitures particulières et les pick ups aux États-Unis. La marque Jeep bénéficiera des 30 milliards d'euros d'investissement prévus par Stellantis dans l'électrification et le software jusqu'en 2025. La commercialisation de ces nouveaux BEV permettra à Stellantis de réduire ses émissions pour atteindre une empreinte carbone neutre à l'horizon 2038.

Ram annoncera son plan le Ram Revolution EV en novembre. L'engagement de la marque : offrir à la nouvelle génération de clients Ram une gamme de véhicules capable de répondre à toutes leurs exigences actuelles. "Ram surpassera les annonces de ses concurrents ainsi que les attentes de ses clients, et élargira son portefeuille technologique avec plus d'autonomie, plus de puissance, plus de productivité et plus de fonctionnalités", prévoit Stellantis.

Chrysler a également annoncé le lancement de son tout premier véhicule électrique d'ici 2025, avec une gamme de modèles Chrysler 100% électriques à l'horizon 2028. Le Chrysler Pacifica Hybrid, le premier et toujours unique véhicule hybride rechargeable du segment, offre une autonomie de plus de 48 km en tout électrique, avec plus de 80 miles par gallon d'équivalent essence (MPGe) et une autonomie totale supérieure à 800 km.

Forte du succès du Jeep Wrangler 4xe, le véhicule hybride rechargeable champion des ventes aux États-Unis, ainsi que du tout nouveau Grand Cherokee 4xe, la marque Jeep développe actuellement une gamme complète de véhicules électrifiés spécialement conçus "pour améliorer les performances légendaires de la marque et renforcer son implantation". La marque prévoit d'introduire quatre SUV 100% électriques en Amérique du Nord et en Europe d'ici la fin 2025. Aujourd'hui, la marque a dévoilé les premières images des tout nouveaux Jeep Recon et Wagoneer S, deux SUV 100% électriques attendus en Amérique du Nord ainsi que dans d'autres régions, tout en confirmant le lancement du tout nouveau Jeep Avenger 100% électrique en Europe début 2023 après sa présentation au Mondial de l'Automobile de Paris le 17 octobre.