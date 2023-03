Stellantis investit plus de 130 ME dans son usine d'Eisenach en Allemagne

(Boursier.com) — Stellantis investit plus de 130 millions d'euros dans son usine d'Eisenach en Allemagne, berceau du SUV compact Opel Grandland. Cette décision permettra de fabriquer le successeur électrique du Grandland sur la nouvelle plateforme STLA Medium.

La production de ce nouveau véhicule électrique (BEV) devrait démarrer au second semestre 2024.

L'ajout d'un véhicule BEV à Eisenach soutient l'objectif ambitieux d'Opel : devenir une marque 100% électrique en Europe d'ici 2028. L'Opel Grandland actuellement fabriqué à Eisenach, dispose déjà des versions hybrides rechargeables.

Cet investissement dans l'usine d'Eisenach est une étape décisive vers les objectifs du Plan Stratégique Dare Forward 2030, qui vise à réduire de moitié les émissions de CO2 d'ici 2030 (par rapport à 2021), et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2038, avec un pourcentage de compensation des émissions restantes à un seul chiffre. Les principaux objectifs du plan Dare Forward 2030 comprennent également la vente de 100% de véhicules particuliers électriques en Europe et 50% de véhicules particuliers et de pick-ups aux Etats-Unis à l'horizon 2030 ; l'ambition de doubler le chiffre d'affaires net d'ici 2030 (par rapport à 2021), tout en maintenant une marge opérationnelle courante à deux chiffres durant toute la décennie ; et la volonté d'être No1 en matière de satisfaction client, sur les produits comme sur les services et sur tous les marchés, d'ici 2030.

Inaugurée en septembre 1992 avec la production de l'Opel Astra, l'usine d'assemblage d'Eisenach se situe dans le Land de Thuringe, au centre de l'Allemagne. En 2022, l'usine a célébré son 30e anniversaire lors d'une journée portes ouvertes marquant la production de 3,7 millions de véhicules. "Eisenach, la plus compacte de nos usines allemandes, a démontré son dynamisme en matière d'amélioration de la qualité", a déclaré Arnaud Deboeuf, Stellantis Chief Manufacturing Officer. "L'attribution de STLA Medium, l'une de nos nouvelles plateformes 100% électrique, à Eisenach permettra aux talentueux collaborateurs du site de poursuivre à la fois la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité des véhicules qu'ils produisent, pour la plus grande satisfaction de nos clients".

Stellantis prévoit d'investir plus de 30 milliards d'euros dans l'électrification et le software d'ici 2025, afin de produire des véhicules électriques (BEV) capables de répondre aux attentes des clients.