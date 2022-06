Stellantis investit dans les technologies de pointe de ses centres mondiaux de tests de véhicules

(Boursier.com) — Les équipes d'ingénierie de Stellantis travaillent pour créer des véhicules de pointe permettant une mobilité propre, sûre et abordable. Stellantis a investi un total de 33 millions d'euros dans deux de ses centres de tests mondiaux afin de soutenir sa stratégie à long terme qui est d'offrir les véhicules électriques (VE) les plus performants et de maîtriser le plus haut niveau de technologie de conduite autonome, tout en assurant des technologies sûres et fiables pour ses clients.

Ces investissements, qui s'ajoutent à d'autres dépenses d'investissement en R&D, renforcent la capacité globale de Stellantis de concevoir le futur de la mobilité, accélèrent sa transition vers une entreprise tech de mobilité durable et permettent à l'entreprise d'atteindre les objectifs de son plan stratégique et, en particulier, la réduction de 50 % des émissions carbone d'ici fin 2030 par rapport aux niveaux de 2021 et le net zéro en matière d'émissions carbone d'ici 2038.

Stellantis améliore ainsi le 'Safety Center' d'Orbassano, près de Turin en Italie. Il a été complètement intégré aux processus d'ingénierie numériques et considérablement modernisé pour accueillir quatre pistes d'essais avec quatre points d'impact et des capacités permettant de tester complètement les véhicules électriques à batterie (BEV) et la technologie de conduite autonome pour les voitures de tourisme, les pick ups et les véhicules utilitaires légers. Les 5 M$ d'investissements dans la modernisation du 'Safety Center' d'Orbassano donnent au site la capacité de tester tous les types de véhicules électrifiés. Les véhicules testés à Orbassano sont certifiés conformes à plus de 175 normes de sécurité et technologiques internationales.

Stellantis investit également dans la soufflerie d'Auburn Hills dans le Michigan (USA). Elle s'agrandit et se dote de la technologie de sol mobile qui simule le déplacement sur route et permet des mesures aérodynamiques plus exactes des véhicules. Stellantis investit 29,5 M$ dans ce projet.

Parmi les principaux objectifs du Plan Stratégique Dare Forward 2030, Stellantis compte atteindre un mix de 100% de véhicules particuliers BEV vendus en Europe et de 50% de véhicules particuliers et de pick ups BEV vendus aux Etats-Unis à l'horizon 2030.