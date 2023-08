Stellantis : investit dans CTR pour renforcer la production de lithium à faibles émissions aux États-Unis

(Boursier.com) — Stellantis et Controlled Thermal Resources Holdings Inc. (CTR) annoncent un investissement de plus de 100 millions de dollars consenti par Stellantis pour le développement du projet Hell's Kitchen de CTR, le plus grand projet de lithium géothermique au monde, avec une capacité totale de production de ressources de 300.000 tonnes par an en équivalent de carbonate de lithium. Le lithium produit à Hell's Kitchen permettra aux véhicules électriques de Stellantis d'être éligibles aux primes à la consommation de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act - IRA).

En outre, les deux entreprises ont étendu le contrat d'approvisionnement initial, qui prévoit désormais la production par CTR de 65 000 tonnes d'hydroxyde de lithium monohydraté (LHM) par an pour la fabrication de batterie, durant les 10 ans de l'accord. Cette nouvelle entente intègre l'accord d'approvisionnement en lithium original signé par les deux entreprises en juin 2022, pour la fourniture de 25 000 tonnes de LHM par an.

Le projet Hell's Kitchen de CTR dans le comté d'Imperial en Californie utilisera de la saumure géothermale pour produire du lithium "écologique" pour les batteries à partir d'énergie renouvelable et de vapeur dans un processus intégré en boucle fermée. Il évite ainsi de devoir recourir à des bassins de saumure, des mines à ciel ouvert ou des combustibles fossiles.

Dans le cadre de son plan stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé son intention d'atteindre 100% des ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) pour les voitures de tourisme en Europe et 50% des ventes de BEV pour les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers aux États-Unis d'ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, le Groupe sécurise une capacité de batteries d'environ 400 GWh, soutenu par six usines de production de batteries en Amérique du Nord et en Europe. Stellantis est en bonne voie pour devenir une entreprise neutre en carbone d'ici 2038, tous champs d'application confondus, avec un pourcentage de compensation des émissions résiduelles à un seul chiffre.

L'approvisionnement en hydroxyde de lithium monohydraté pour batterie par CTR devrait démarrer en 2027 pour Stellantis. L'entreprise prévoit de créer 480 emplois dans le secteur du bâtiment par le biais de conventions collectives complètes, et jusqu'à 940 emplois directement liés au projet lorsque celui-ci sera pleinement actif.