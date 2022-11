Stellantis investit 300 ME dans son usine de Kénitra au Maroc

(Boursier.com) — A l'issue de rencontres avec le Chef du Gouvernement du Maroc, le Ministre de l'Industrie et du Commerce du Maroc, le Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement Chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'évaluation des Politiques Publiques du Maroc, Stellantis a annoncé, le 9 novembre, un investissement de plus de 300 millions d'euros dans son usine de Kénitra.

Il vise à doubler la capacité de production du site et à installer la plateforme "smart car". Cette capacité additionnelle soutiendra les plans de croissance de l'entreprise dans la région Afrique et Moyen-Orient. L'objectif de Stellantis est d'avoir une capacité de production de 1 million de véhicules par an d'ici 2030, tout en atteignant 70% d'intégration locale, comme souligné dans le plan stratégique Dare Forward 2030 de la région.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre du partenariat industriel stratégique qui a démarré en 2015 entre Stellantis et le Gouvernement marocain, visant à contribuer au développement de la filière automobile dans le pays.

Depuis son inauguration en 2019, l'usine de Kénitra a constamment dépassé les engagements définis dans l'accord industriel stratégique et a continuellement amélioré son efficacité opérationnelle et ses résultats en termes de qualité.

Aujourd'hui, Stellantis annonce le doublement de la capacité de production du site pour atteindre 400.000 véhicules par an auxquels s'ajouteront 50.000 objets de mobilité électrique : Citroën Ami et Opel Rocks-e. Le lancement de la plateforme "smart car" viendra soutenir davantage l'offre produits. Elle représentera 40% de l'offre de mobilité de la région d'ici 2030.

Cet investissement créera localement près de 2.000 nouveaux emplois, et sera accompagné de plans de formation destinés à l'ensemble des salariés.