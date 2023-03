Stellantis investit 200 ME dans le lancement de FIAT en Algérie

(Boursier.com) — Stellantis lance 6 modèles de marque FIAT en Algérie pour répondre aux attentes des consommateurs du pays : Fiat 500 Hybrid ; Fiat 500X ; Fiat Tipo ; Fiat Doblò ; Fiat Scudo ; Fiat Ducato.

Cet investissement contribuera au développement du secteur automobile en Algérie, avec un plan d'envergure intégrant la production locale de modèles Fiat à Tafraoui, Oran, ainsi que la création d'un solide réseau de vente et de services après-vente.

Avec un montant total de plus de 200 millions d'euros, la première vague d'investissements effectuée par Stellantis et ses fournisseurs permettra de produire 4 modèles, à commencer par la FIAT 500 en décembre 2023. La construction de l'usine de Tafraoui, dans la wilaya d'Oran, prendra en effet fin en août 2023.

Cette phase d'investissement concrétise le Cahier Des Charges Automobiles et la convention conclus en novembre 2022 avec l'Agence Algérienne de Promotion de l'Investissement (AAPI), faisant suite à l'accord-cadre signé le 13 octobre. Cet accord marquait le début des activités de production, d'après-vente et de pièces détachées pour FIAT, l'une des marques emblématiques de Stellantis, ainsi que le développement du secteur automobile en Algérie.

Relais de croissance

A l'horizon 2026, cette initiative permettra de créer près de 2.000 nouveaux emplois locaux, avec un taux de localisation de plus de 30%, une capacité de production annuelle de 90.000 véhicules et la fabrication à terme de 4 modèles FIAT. Pour garantir aux clients algériens une qualité de service de haut niveau, le réseau de vente et d'après-vente ouvrira 28 wilayas en Algérie d'ici fin 2023.

Ce positionnement confirme la place clé de l'Algérie au sein du Plan Stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique (MEA). Ce lancement de la marque FIAT ouvrira la voie pour l'atteinte de l'ambition de Stellantis MEA de vendre 1 million de véhicules dans la région d'ici 2030, avec une autonomie de production régionale de 70%, ce qui permettra d'être au plus proche des attentes des clients.

Cette annonce du constructeur automobile a eu lieu lors d'une cérémonie présidée par M. Ali Aoun (Ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique), M. Tayeb Zitouni (Ministre du Commerce et de l'Exportation), en présence de Son Excellence M. Giovanni Pugliese (Ambassadeur d'Italie en Algérie), de M. Abdelkrim Touahria (Ambassadeur d'Algérie en Italie), de M. Samir Cherfan (Stellantis Middle East and Africa Chief Operating Officer), de M. Olivier François (FIAT Chief Executive Officer et Stellantis Global Chief Marketing Officer), et de M. Hakim Boutehra (Managing Director de Stellantis Maghreb).