Stellantis investit 155 millions de dollars dans trois usines de l'Indiana

(Boursier.com) — Stellantis va investir 155 millions de dollars dans trois usines de Kokomo, dans l'Indiana, pour soutenir la production des nouveaux modules de propulsion électrique (EDM). Ces modules seront utilisés dans les futurs véhicules électriques assemblés en Amérique du Nord, et contribueront à atteindre l'objectif de 50% de véhicules électriques vendus aux États-Unis à l'horizon 2030.

Avec la commercialisation de plus de 25 véhicules électriques (BEV) prévue aux États-Unis d'ici 2030, les EDM fabriqués à Kokomo seront intégrés dans les véhicules issus des plateformes STLA Large et STLA Frame. Constitués de trois composants principaux - le moteur électrique, le convertisseur et la transmission - combinés en un seul module, les EDM offrent une solution tout-en-un pour offrir des performances et une autonomie améliorée à un prix concurrentiel. L'efficacité optimisée des nouveaux EDM permettra à chaque plateforme d'atteindre une autonomie de 800 km.

Des investissements seront réalisés dans les usines Indiana Transmission, Kokomo Transmission et Kokomo Casting. Les couvercles des boîtes de vitesses seront moulés à Kokomo Casting et usinés à Kokomo Transmission. L'usinage des engrenages et l'assemblage final se feront dans l'usine Indiana Transmission. La production devrait démarrer au troisième trimestre 2024, une fois les sites modernisés. Cet investissement permettra de préserver plus de 265 emplois sur l'ensemble des trois usines.

Depuis 2020, Stellantis a investi près de 3,3 milliards de dollars dans l'Indiana pour soutenir sa transition vers l'électrification. Cela inclut la récente annonce d'un investissement de 643 M$ destiné à la production d'un nouveau moteur pour des applications conventionnelles et PHEV, la fabrication d'une nouvelle génération de transmission à huit rapports et une gigafactory en coentreprise avec Samsung SDI.

L'ensemble de ces investissements soutient l'objectif de Stellantis énoncé dans son Plan Stratégique Dare Forward 2030 : atteindre une neutralité carbone l'horizon 2038.