Stellantis investira plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025 dans l'électrification et le software

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Stellantis intensifie sa stratégie d'électrification et vise une marge opérationnelle courante à deux chiffres à moyen terme. Le groupe prévoit d'investir plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025 dans l'électrification et le software, tout en restant la référence en termes de performance dans le secteur automobile avec une efficience en matière d'investissements 30% supérieure à la moyenne de l'industrie.

L'objectif des ventes de véhicules 'Low Emission' est de plus de 70% en Europe et de plus de 40% aux USA à l'horizon 2030. Les 14 marques sont toutes mobilisées pour proposer "les meilleures offres 100% électriques".

Les véhicules électriques (BEV) répondront aux attentes de la clientèle, avec 500 à 800 km/300 à 500 miles d'autonomie et une capacité de recharge rapide de 32 km/20 miles par minute.

Les quatre plateformes adaptables sont conçues pour les BEV avec une famille évolutive de trois modules de propulsion électrique et des packs batteries standardisés pour couvrir toutes les Marques et tous les segments. Les plateformes sont conçues pour durer via la mise à jour du software et du hardware...

La stratégie mondiale d'approvisionnement en batteries permettra de disposer de plus de 260 GWh d'ici à 2030, et s'appuiera sur cinq gigafactories en Europe et en Amérique du Nord, ajoute Stellantis.

L'électrification est basée sur deux chimies de batteries : une technologie à haute densité énergétique et une autre sans nickel ni cobalt à l'horizon 2024. L'introduction de la technologie des batteries à électrolyte solide est prévue pour 2026.

Stellantis, qui présentait ce jour sa stratégie globale d'électrification, estime que celle-ci permet de proposer des véhicules attractifs pour l'ensemble des marques iconiques du groupe. Elle s'appuiera également sur l'expertise interne, ainsi que sur des partenariats et des joint-ventures, pour offrir des technologies de pointe à des prix abordables. Cette stratégie permettra au groupe "de viser à moyen terme et de façon durable une marge opérationnelle courante à deux chiffres".

"Le client reste la priorité numéro un de Stellantis et avec ce plan d'investissements de plus de 30 milliards d'euros, nous nous engageons à offrir des véhicules iconiques dont les performances, les prestations, le design, le confort et l'autonomie électrique seront en parfaite symbiose avec la vie quotidienne", a expliqué Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "La stratégie que nous avons présentée aujourd'hui repose à la fois sur un montant d'investissements adéquat et sur la bonne technologie, pour arriver sur le marché au bon moment, mettant Stellantis en position d'offrir toujours plus de liberté de mouvement, de la manière la plus efficace, abordable et durable qui soit".

Stellantis prévoit d'accroître sa profitabilité dans les années à venir. Cette croissance s'appuiera sur la mise en oeuvre des synergies découlant de la création de Stellantis, avec une prévision de synergies en cash annuelles de plus de 5 milliards d'euros en régime stabilisé. Elle s'appuiera également sur la feuille de route de réductions de coût des batteries, sur l'optimisation des coûts de distribution et de production, et de nouveaux revenus, provenant en particulier des services connectés et des futurs modèles économiques liés au software.

Stellantis prévoit d'atteindre de façon durable des marges opérationnelles courantes à deux chiffres à l'horizon de 2026.