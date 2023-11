Stellantis inaugure son hub d'économie circulaire à Turin

(Boursier.com) — Stellantis a inaugure son Hub d'Economie Circulaire SUSTAINera (CE Hub), situé au coeur du complexe de Mirafiori à Turin, en Italie. L'entreprise a mis en place un plan complet pour soutenir ses ambitions en matière d'économie circulaire, avec une approche à 360o basée sur la stratégie des 4R : Reman, Repair, Reuse, Recycle.

L'ouverture de ce site vient renforcer la démarche d'économie circulaire de Stellantis avec un investissement de 40 millions d'euros.

Ce Hub occupe une superficie de 73.000 m2, dont 55.000 m2 récupérés grâce à la réaffectation d'une installation partiellement inutilisée. Au cours de ce processus, Stellantis a également recyclé plus de 5.000 tonnes de métal d'équipements obsolètes. Le matériel et les machines de l'ancienne installation ont été réaffectés sur d'autres sites.

Les principaux objectifs de cet innovant Hub d'Économie Circulaire sont de prolonger la durée de vie des véhicules et des pièces détachées. Et, lorsque cela n'est plus possible, les matières qui sont collectées pour l'activité remanufacture et issues de la déconstruction des véhicules hors d'usage seront recyclées afin d'être réinjectées dans le processus de production de nouveaux véhicules et de pièces détachées.

Dans un premier temps, le Hub accueillera 4 activités mettant en oeuvre la stratégie des 4R, avec des possibilités d'extension : Remanufacture (Reman) ; le centre de tri (Reman, Recycle) ; reconditionnement des véhicules (Repair, Reman, Reuse) ; la déconstruction des véhicules (Recycle, Reman, Reuse).

Ce Hub haute performance générera des gains de productivité, des synergies entre les activités ainsi que l'intégration verticale des matériaux et des processus. Stellantis renforce ses capacités, ses équipes et ses installations afin de modifier son modèle de consommation et créer un écosystème à la fois intelligent et intégré pour réduire l'impact environnemental et mieux contribuer à l'objectif de l'entreprise d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2038.