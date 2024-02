Stellantis : inauguration du centre de reconditionnement de véhicules d'occasion

(Boursier.com) — Stellantis &You Sales and Services et Alcopa Auction inaugurent un centre de reconditionnement de véhicules d'occasion à la pointe de la technologie... Stellantis &You, Sales and Services, issu de la fusion de PSA Retail (division distribution du Groupe PSA) et de Motor Village (Division distribution de FCA Groupe), est le réseau de distribution automobile de Stellantis en Europe. Il rassemble 5 activités, dont la vente de véhicules d'occasion.

Dans un marché de l'occasion en pleine mutation, Stellantis &You et Alcopa Auction se sont associés pour lancer 'SUSTAINera Car Reconditioning Paris'. Ce centre de reconditionnement de pointe bénéficie d'une implantation stratégique à 45 min de Paris et du système logistique éprouvé d'Alcopa Auction. Il utilise tout au long d'un flux industriel, conçu pour un rendement opérationnel optimal, des technologies au meilleur état de l'art. Le SCRP pourra également compter sur l'expertise d'une centaine de collaborateurs à terme, pour atteindre une capacité de traitement de 16.000 véhicules d'occasion par an, à compter de 2025.

Le SCRP a pour ambition d'optimiser le temps et le coût de traitement des véhicules d'occasion en réduisant les temps morts de production pour atteindre un lead time de 5 à 6 jours hors transport. Cette performance opérationnelle est envisageable grâce à des installations de pointe comme les cabines de peintures Weinmann et à un système de pilotage des flux nommé Repair Flow, développé conjointement avec Weinmann qui permet de suivre chaque véhicule à la trace et de saturer l'utilisation de l'ensemble des installations.

Le traitement par le SCRP de l'ensemble des véhicules d'occasion des concessions Stellantis &You parisiennes permettra de libérer prêt de 10.800 heures dans les ateliers après-vente de la capitale au bénéfice des clients.