Stellantis : Free2move s'offre Share Now

(Boursier.com) — Stellantis se renforce dans la mobilité avec l'acquisition par Free2move de la société d'autopartage Share Now, une joint-venture formée en 2019 par BMW Group et Mercedes-Benz Mobility. Cet accord renforce la position de Free2move en tant qu'acteur majeur de la mobilité à l'international, ajoutant 14 grandes villes européennes à celles déjà couvertes et 10.000 véhicules à la flotte de 2.500 voitures actuellement disponibles. Aucun détail financier n'a filtré.

"Share Now bénéficie d'une présence forte dans de nombreuses grandes villes européennes. Cette intégration permettra à nos clients d'avoir un meilleur accès à une gamme de services plus complète, pour satisfaire leurs besoins variés en matière de mobilité", déclare Brigitte Courtehoux, CEO de Free2move. "Cette acquisition va également accélérer notre croissance et notre rentabilité. Tout aussi important, nous nous rapprochons de notre objectif d'étendre la présence mondiale de Free2move à 15 millions d'utilisateurs actifs d'ici 2030".

Pour atteindre cet objectif, Free2move s'appuie également sur sa rigueur en matière de gestion financière et sa capacité à piloter une activité rentable. Cette acquisition permettra en plus de réaliser des économies d'échelle et des synergies, s'intégrant parfaitement dans le plan Dare Forward 2030 qui vise à faire croître la rentabilité du service de mobilité jusqu'à un chiffre d'affaires net de 2,8 milliards d'euros, avec une première étape de 700 millions d'euros de revenus en 2025.