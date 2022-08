Stellantis : Fitch relève sa notation

(Boursier.com) — Fitch Ratings a relevé la notation de défaut d'émetteur à long terme (IDR) et la notation senior non garantie de Stellantis NV de 'BBB-' à 'BBB'. Les perspectives sont à 'stable'.

Cette amélioration de notation reflète les attentes de Fitch selon lesquelles Stellantis maintiendra son solide profil financier, soutenu par une rentabilité résiliente malgré la pandémie et les pressions inflationnistes. Fitch s'attend à ce que la rentabilité de Stellantis reste forte pour sa catégorie de notation sur la période 2022-2025, soutenue par des prix et un mix produit toujours favorables, à l'image des résultats du 1er semestre 2022. Fitch estime que la pénurie de semi-conducteurs réduira probablement la production de véhicules en 2023 et que l'inflation aura une influence croissante. Parallèlement à une structure de coûts et à un modèle de distribution optimisés, Fitch considère le groupe "fermement positionné pour maintenir des bénéfices élevés, bien qu'une certaine normalisation soit attendue". La structure financière de Stellantis est saine et solide, soutenue par une position de trésorerie nette soutenue. Fitch nourrit tout de même un doute quant à la visibilité sur l'évolution du fonds de roulement.

L'action Stellantis est sur cours de 14,32 euros.