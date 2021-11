Stellantis : Fitch relève la perspective crédit à 'positive'

(Boursier.com) — Fitch Ratings relève la perspective crédit de Stellantis de 'stable' à 'positive', tout en confirmant les notes IDR long terme et senior non garantie à 'BBB-'. Une décision qui reflète les projections de Fitch selon lesquelles la génération de trésorerie s'améliorera pour atteindre des niveaux compatibles avec une note plus élevée dans les 12 à 18 prochains mois, soutenue par la rentabilité saine et résiliente de Stellantis pendant la pandémie.

Les notes reflètent pour leur part les solides caractéristiques commerciales de Stellantis, notamment sa grande taille, sa large diversification et ses positions fortes sur plusieurs marchés et segments importants, ainsi que sa structure financière robuste.