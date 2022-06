Stellantis : FCA plaide coupable aux USA dans une affaire de fraude aux normes d'émissions polluantes

(Boursier.com) — Fiat Chrysler Automobiles a plaidé coupable de conspiration criminelle et va verser environ 300 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir tenté de contourner les normes sur les émissions polluantes de modèles des marques Ram et Jeep aux Etats-Unis. Avec ce règlement, la division américaine de Stellantis cherche à mettre fin à un litige de plusieurs années avec le département américain de la Justice pour cette fraude aux normes d'émissions polluantes de ses véhicules diesel.

Le procureur général adjoint, Kenneth Polite, a déclaré : "la FCA US s'est engagée dans un programme pluriannuel visant à induire en erreur les régulateurs et les clients américains. Le département tiendra pour responsables les entreprises qui cherchent à placer les bénéfices au-dessus de la franchise, de la bonne gouvernance d'entreprise et des mesures correctives en temps opportun". Les responsables américains, expliquant plus en détail l'affaire, ont déclaré que la société avait notamment installé des fonctions logicielles trompeuses. Plus de 100.000 véhicules sont concernés par cette fraude.

Un porte-parole du tribunal, annonçant cet accord, a indiqué que le verdict serait rendu le 18 juillet.