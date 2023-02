Stellantis : extension du réseau de développement software à la Pologne

(Boursier.com) — Stellantis NV renforce ses compétences dans le domaine de l'ingénierie et du développement software avec la création d'un nouveau centre en Pologne portant sa présence dans le monde à 8 Hubs.

Implanté à Gliwice, proche du site de production de Stellantis, le centre software polonais comptera jusqu'à 300 employés spécialisés en analyse de données, développement et validation de logiciels. L'équipe du Hub software de Pologne se concentrera principalement sur le développement de logiciels de base et des applications software, ainsi que sur DevOps et la validation automatisée.

Stellantis s'associe avec GlobalLogic Inc, un fournisseur de services d'ingénierie numérique, pour recruter des talents, et implanter son nouveau centre software en Pologne. Le site choisi pour le Hub s'appuiera sur les installations de formation technique et universitaire de la région et intégrera de nouvelles ressources de développement software aux opérations techniques existantes de Stellantis en Europe.

"L'ouverture de ce nouveau Hub software en Pologne représente une nouvelle étape majeure dans la mise en oeuvre de notre Plan Stratégique Dare Forward 2030", a déclaré Yves Bonnefont, Chief Software Officer de Stellantis. "Le software joue un rôle déterminant dans notre volonté d'être leader du secteur en matière d'expérience client pour les produits et services, ainsi que dans notre engagement pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2038".

Stellantis compte maintenant 8 Hubs de développement software dans 7 pays : Pernambuco (Brésil) ; Poissy (France) ; Rüsselsheim (Allemagne) ; Bengalore et Hyderabad (Inde) ; Turin (Italie) ; Gliwice (Pologne) ; Auburn Hills (Michigan, Etats-Unis).

L'équipe en Pologne contribuera au développement mondial du réseau de création software de Stellantis, un composant essentiel de l'automobile pour offrir des fonctions centrées sur le client tout au long de la durée de vie de la voiture, avec des mises à jour et l'ajout possible de nouvelles fonctionnalités plusieurs années après la mise en service du véhicule.

La stratégie software de Stellantis vise à déployer des plateformes technologiques de nouvelle génération en s'appuyant sur les capacités existantes des véhicules connectés afin de transformer la façon dont les clients interagissent avec leurs voitures, et générer 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel supplémentaire d'ici 2030.