Stellantis et Valorauto ouvrent le recyclage des VHU aux particuliers en France, en Belgique et au Luxembourg

(Boursier.com) — Depuis le 3 janvier 2024, Valorauto a étendu son service de recyclage des Véhicules Hors d'Usage (VHU) aux particuliers. Ce service offre une solution gratuite et responsable pour la gestion de la fin de vie des véhicules pesant moins de 3,5 tonnes, pour à la fois les véhicules particuliers et les utilitaires légers, quelle que soit la marque ou le type de motorisation (thermique ou électrique), ainsi que pour les véhicules sans permis. Valorauto est désormais disponible en France, en Belgique et au Luxembourg.

Valorauto offre un service de reprise et de recyclage des véhicules hors d'usage (VHU), pour tous, tous modèles et toutes marques. Valorauto offre une solution clé-en-main complète comprenant la gestion du réseau de reprise des VHU, y compris la collecte et le démantèlement des véhicules, et une assistance visant à améliorer l'offre de réemploi de pièces automobiles d'origine d'occasion, et à augmenter la récupération de matières pour recyclage.

Valorauto permet de répondre pleinement aux exigences de la nouvelle règlementation française, qui demande aux constructeurs qu'ils fournissent des solutions pour gérer la fin de vie de leurs produits. Stellantis a l'intention de demander son agrément individuel avec Valorauto comme prestataire de service.

Sustainera Valorauto SAS est une coentreprise créée par Stellantis et Galloo, leader du recyclage des métaux ferreux et non ferreux, pour gérer la collecte et le recyclage des véhicules hors d'usage. Valorauto est le service commercial fourni par cette coentreprise.

Maximisant la réutilisation des pièces démontées et le recyclage des matériaux, Valorauto s'inscrit dans la stratégie de Stellantis en matière d'économie circulaire. Il est prévu d'étoffer le réseau qui devrait atteindre 800 sites d'ici fin 2024.