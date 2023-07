Stellantis et Saft dévoilent la 'batterie intelligente' du projet Ibis

(Boursier.com) — Après 4 années de conception, de modélisation et de simulation, une équipe de 25 personnes -ingénieurs et chercheurs du CNRS, de Stellantis et de Saft- dévoile un prototype innovant de batterie de stockage d'énergie intégrant les fonctions d'onduleur et de chargeur. Cette intégration permet de créer une batterie plus efficace, qui améliore l'autonomie des véhicules électriques à batterie et qui est plus fiable et moins coûteuse. Cela libère aussi de la place dans le véhicule.

Le projet de recherche collaborative est connu sous le nom de IBIS, 'Intelligent Battery Integrated System' (Système intégré de batterie intelligente). Un démonstrateur stationnaire, opérationnel depuis l'été 2022, fait l'objet de nombreux brevets et marque une rupture majeure par rapport aux systèmes de conversion d'énergie électrique actuellement utilisés. Le projet a permis de valider de nombreux nouveaux concepts techniques et de maîtriser leur contrôle et leur fonctionnement en vue d'applications automobiles ou stationnaires.

Avec IBIS, les cartes de conversion électroniques qui exécutent les fonctions d'onduleur de puissance et de chargeur sont montées aussi près que possible des cellules lithium-ion. Un système de contrôle sophistiqué permet de produire un courant alternatif pour un moteur électrique, directement à partir de la batterie.

Les partenaires du projet IBIS se concentrent maintenant sur la construction d'un prototype de véhicule entièrement fonctionnel qui sera testé sur les bancs de développement Stellantis et les pistes d'essai ainsi que sur les routes ouvertes.

Le projet IBIS est financé par le Plan d'Investissement du Futur (France 2030), administré par l'Ademe (Agence de gestion de l'environnement et de l'énergie) et coordonné par Stellantis. Il réunit les partenaires industriels Saft (Groupe TotalEnergies), E2CAD et Sherpa Engineering, ainsi que les laboratoires de recherche du CNRS (GeePs, SATIE, LEPMI) et l'Institut Lafayette.