Stellantis et Qualcomm concluent un partenariat pluriannuel

(Boursier.com) — Stellantis et Qualcomm s'associent afin de déployer sur les nouvelles plateformes véhicules les solutions Snapdragon Digital Chassis. L'intégration des plateformes automobiles Snapdragon permettra d'offrir des capacités et des performances informatiques de pointe aux plateformes technologiques STLA Brain et STLA SmartCockpit de Stellantis dès 2024.

Les deux partenaires lancent une collaboration technologique pluriannuelle qui utilisera les toutes dernières avancées de châssis numérique "Snapdragon Digital Chassis" pour offrir dès 2024 une expérience intelligente, personnalisable et immersive à bord des millions de véhicules commercialisés par les 14 marques emblématiques de Stellantis. Cet accord pluriannuel permettra d'améliorer l'expérience à bord de millions de véhicules, en commençant par Maserati.

En intégrant le "Snapdragon Cockpit Platform" et la technologie 5G dans ses systèmes télématiques, Stellantis pourra répondre à l'évolution des attentes de ses clients, qui souhaitent profiter d'expériences innovantes et personnalisées capables d'évoluer tout au long de la durée de vie du véhicule. Basé sur l'intégration des plateformes automobiles Snapdragon associant performances et faible puissance dans les parties essentielles des véhicules, cet accord facilitera les projets de Stellantis visant à regrouper toutes les spécialités Software au sein de plateformes de High Performance Computing (HPC), tout en contribuant également à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement de Stellantis pour les composants stratégiques.

"Notre collaboration avec Qualcomm Technologies démontre une fois encore notre capacité à identifier les leaders du secteur pour travailler aux côtés de nos équipes internes passionnées et talentueuses, alors que nous transformons nos véhicules grâce au Software. Au final, cette approche nous permettra de mieux répondre à l'évolution des modes de vie de nos clients grâce à des fonctionnalités sûres, personnalisées et toujours connectées", déclare Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "La solide expérience automobile de Qualcomm Technologies et son envergure en tant que leader sur le marché des semi-conducteurs, nous permettrons d'intégrer verticalement les éléments clés de nos nouvelles plateformes et gérer plus étroitement la totalité de la chaîne d'approvisionnement des composants électroniques. Ainsi, nous serons en mesure d'assurer l'accès aux meilleures technologies, de garantir la réalisation du potentiel de Stellantis en matière de volume, et d'atteindre les objectifs de notre Plan Stratégique Dare Forward 2030".

Passant au niveau supérieur en matière de relation conducteur-véhicule, Stellantis utilisera la nouvelle génération de solutions Snapdragon Cockpit Platform comme base pour les systèmes d'info divertissement et de communication de STLA SmartCockpit, une plateforme conçue et développée avec Amazon et Foxconn. Outre les images haute définition proposées sur la console à commande vocale et tactile du cockpit, les solutions Snapdragon Cockpit Platform offrent également une expérience entièrement immersive à bord, avec des communications vocales limpides et des systèmes audios haut de gamme dans tout l'habitacle. Les solutions Snapdragon Cockpit Platform seront également utilisées pour optimiser STLA Brain, offrir un nouveau degré d'intelligence numérique associant fonctionnalité et sécurité, et contribuer à améliorer les capacités de l'assistant vocal à bord du véhicule au moyen de fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) hautement intuitives, avec notamment

La première mise en application sera destinée à la marque Maserati, et concernera le système d'info divertissement nouvelle génération de Stellantis.