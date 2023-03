Stellantis et Koç Holding renforcent leur coentreprise, Tofaş

(Boursier.com) — Koç Holding et Stellantis NV annoncent les perspectives d'expansion de leur coentreprise existante Tofas et le projet d'optimisation de leurs activités en Turquie, grâce à une distribution plus efficace de produits et services de premier ordre à ses clients et à ses partenaires.

Dans le cadre de cet accord stratégique conclu, aujourd'hui, Tofas se portera acquéreur de l'intégralité du capital de Stellantis Otomotiv Pazarlama AS, la société de distribution de Stellantis en Turquie.

Par la suite, toutes les marques Stellantis disponibles en Turquie, à savoir Alfa Romeo, Fiat, Citroën, DS Automobiles, Jeep, Maserati, Opel et Peugeot, seront distribuées par Tofas .

Regroupement d'activités

Rassembler toutes les activités en Turquie sous une seule et même entité, soutenue par deux actionnaires puissants, permettra d'une part, de générer des synergies sans précédent au niveau des activités commerciales, de la production et de la R&D au niveau mondial, et d'autre part, de proposer aux consommateurs turcs une offre de produits et de services plus étendue et plus en adéquation avec leurs besoins.

De nouvelles opportunités commerciales sont également attendues, pour renforcer encore le potentiel de Tofas.

Positionnement stratégique

"La Turquie occupe une place clé au sein de notre plan stratégique à long terme Dare Forward 2030, en vue d'obtenir une part de marché importante au Moyen-Orient et en Afrique", a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "Le renforcement de notre partenariat avec Koç Holding nous permettra de créer des synergies, d'accroître la valeur et de développer le potentiel commercial des marques Stellantis sur tous les segments. La co-entreprise Tofas est l'une des principales entreprises industrielles de Turquie où elle dispose de l'un des plus importants centres de production, de recherche et développement. Dans le contexte douloureux que rencontre actuellement la Turquie, je tiens à remercier chaleureusement toutes les équipes ayant travaillé sur cet accord qui contribuera à prolonger notre rôle de leader, fruit de plus de 50 ans d'histoire dans le pays qui démontre au monde sa capacité à reconstruire un avenir durable avec espoir et résilience".

Quelle production par Tofas

Dans le cadre de cet accord, Stellantis attribuera à Tofas la production du modèle "K0 ", dans les versions de véhicules utilitaires légers de taille moyenne et de voitures particulières, commercialisées sous les 5 marques -Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Fiat- avec un objectif de lancement de la production à partir de début 2025 ;

La production actuelle du Doblo devrait se poursuivre jusqu'au début des travaux sur les lignes de production du modèle "K0" en juillet 2023.

Le projet actuel de Fiat Egea/Tipo est prolongé jusqu'à la fin de 2025.

La finalisation de la transaction est prévue pour le 2e semestre 2023, sous réserve des autorisations réglementaires requises, y compris l'approbation des autorités de la concurrence concernées.