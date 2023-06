Stellantis et Foxconn créent SiliconAuto

(Boursier.com) — Stellantis NV et Hon Hai Technology Group (Foxconn) annoncent la création de SiliconAuto, une coentreprise à parts égales dédiée à la conception et à la commercialisation d'une gamme de semi-conducteurs innovants, destinés à fournir l'industrie automobile, et notamment Stellantis, à partir de 2026.

Foxconn apporte à cette coentreprise ses capacités de développement et son expertise du secteur. Stellantis propose sa connaissance approfondie de la diversité des besoins en matière de mobilité dans le monde. SiliconAuto offrira à ses clients des semi-conducteurs spécifiques à l'industrie automobile, en réponse à la demande croissante de fonctionnalités et modules software, notamment pour les besoins des véhicules électriques.

Les produits de SiliconAuto répondront aux futurs besoins en semi-conducteurs de Stellantis, Foxconn et de clients tiers. Ils approvisionneront notamment STLA Brain, la nouvelle architecture électrique/électronique et software de Stellantis, dotée de capacités de mise à jour "over-the-air".

Le siège social de SiliconAuto sera installé aux Pays-Bas

L'équipe management comprendra des cadres issus des deux sociétés fondatrices. Stellantis apportera à SiliconAuto son expertise en matière de développement et de mise à disposition des capacités nécessaires aux futurs véhicules électriques et plateformes de véhicules multi-énergies.

La création de cette coentreprise fait suite à l'accord de décembre 2021 entre Stellantis et Foxconn visant à développer une gamme de semi-conducteurs dédiée aux applications de l'industrie automobile. En parallèle de SiliconAuto, Stellantis et Foxconn ont créé la coentreprise Mobile Drive dédiée au développement de cockpits intelligents équipés d'électronique grand public, de services et d'interfaces homme-machine.