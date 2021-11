Stellantis et Factorial Energy vont développer des batteries à électrolyte solide

(Boursier.com) — Stellantis et Factorial Energy ont signé un accord de développement conjoint pour faire progresser la technologie des batteries de traction haute tension à électrolyte solide de Factorial. L'accord comprend également un investissement stratégique de Stellantis. "Notre investissement auprès de Factorial et d'autres partenaires hautement reconnus renforce la rapidité et l'agilité nécessaires pour doter notre portefeuille de véhicules électriques d'une technologie de pointe", commente Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "Des initiatives comme celles-ci permettront une mise sur le marché plus rapide et une transition plus rentable vers la technologie électrolyte solide."

Factorial a développé une technologie à électrolyte solide révolutionnaire. Elle permet de lever les principaux freins à l'adoption à grande échelle des véhicules électriques par les clients : l'autonomie et la sécurité. FEST (Factorial Electrolyte System Technology) utilise un matériau d'électrolyte solide exclusif permettant une performance sûre et fiable des cellules avec des électrodes à haute tension et à haute capacité. La technologie a été validée dans des cellules de 40 Ah pouvant fonctionner à température ambiante. Plus sûre que la technologie lithium-ion conventionnelle, la technologie FEST permet d'augmenter l'autonomie et est facilement intégrable dans l'infrastructure existante de fabrication de batteries lithium-ion.

Rappelons que Stellantis a annoncé lors de son EV Day de juillet son objectif d'introduire la première technologie de batterie à électrolyte solide compétitive d'ici 2026.