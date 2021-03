Stellantis et Engie EPS finalisent les contours de leur joint-venture de mobilité électrique

Stellantis et Engie EPS finalisent les contours de leur joint-venture de mobilité électrique









Crédit photo © Stellantis / Engie EPS

(Boursier.com) — Cette fin mars 2021 marque une étape majeure dans la finalisation de la joint-venture de mobilité électrique annoncée le 26 janvier 2021 entre Stellantis et Engie EPS. Les deux partenaires donnent de nouvelles informations sur la nouvelle entité créée. Celle-ci s'appellera 'Free2Move eSolutions'.

'Free2Move eSolutions' a pour ambition de soutenir et faciliter la transition vers la e-mobilité en proposant des solutions électriques innovantes et personnalisées destinées aux particuliers comme aux entreprises. Free2Move eSolutions proposera des infrastructures de recharge (installation, entretien et exploitation), des abonnements mensuels de recharge dans des bornes publiques ou résidentielles, la gestion du cycle de vie des batteries, ainsi que des services énergétiques innovants, comme l'intégration de la technologie 'Vehicle-to-Grid' (V2G) et des solutions de gestion de l'énergie permettant de réduire le coût total de possession d'un véhicule.

La joint-venture entre Stellantis et Engie EPS facilitera l'accès à la mobilité électrique et viendra compléter le portefeuille actuel de la Marque Free2Move grâce à une nouvelle gamme de produits et services intégralement dédiés à la mobilité électrique.

Fruit d'une alliance mondiale, la nouvelle entreprise s'appuiera sur les compétences et le savoir-faire spécifique de son équipe pour concevoir, développer, produire, distribuer et vendre des solutions de emobilité simples et innovantes dans toute l'Europe, avec une opportunité de développement futur à l'échelle internationale.

Au Conseil d'administration de Free2Move eSolutions

Stellantis et Engie EPS dévoilent aussi la composition du Conseil d'administration de 'Free2Move eSolutions'... Il sera composé de 6 membres, sous réserve de finalisation de l'accord.

Roberto Di Stefano, représentant de Stellantis, en sera le CEO. Carlalberto Guglielminotti, issu d'Engie EPS et Young Global Leader 2020 du Forum Economique Mondial, en assumera la présidence.

Les autres membres du conseil d'administration seront Brigitte Courtehoux (CEO de la marque Free2Move et membre du Comité Exécutif du groupe Stellantis) et Davide Mele (Chief Operating Officer adjoint, Europe élargie) pour Stellantis, accompagnés de Luigi Michi (précédemment Responsable Stratégie et Systèmes chez Terna et Vice-président exécutif chez Enel) et Giovanni Ravina (Chief Innovation Officer) pour Engie EPS.

Toutes les autorisations antitrust ayant déjà été obtenues, la constitution de la joint-venture est prévue pour le second trimestre 2021.

Rappelons que Free2Move (Groupe Stellantis) est une société de services de mobilité fondée en 2016, dont l'objectif est de faciliter et garantir la mobilité des entreprises comme des particuliers grâce à des solutions adaptées à tous les besoins, partout et à tout moment, pour 1 heure, 1 journée, 1 mois ou plus, sur une seule application smartphone. Elle propose également des solutions pour l'accompagnement vers la transition énergétique et la gestion des flottes professionnelles.