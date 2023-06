Stellantis et Archer entrent en phase d'exécution de leur partenariat de fabrication d'aéronefs

(Boursier.com) — Archer Aviation et Stellantis NV ont profité du Salon du Bourget 2023 pour partager les avancées réalisées dans le cadre de leur partenariat stratégique en vue de la fabrication d'aéronefs.

La construction du premier site de production en série au monde d'eVTOLs, sur un campus d'une superficie de 40ha à Covington, en Géorgie (Etats-Unis) est désormais bien avancée et Stellantis a récemment augmenté sa participation au capital d'Archer par le biais d'une série d'acquisition de titres Archer en "Open market".

Au cours de la phase de montée en puissance en vue de la fabrication, l'objectif est de s'appuyer sur les expertises de chacune des deux entreprises. Cela permettra une accélération rapide pour débuter la production d'aéronefs et ainsi répondre aux ambitions de commercialisation d'Archer. Alors que les deux entreprises progressent rapidement vers la mise en oeuvre de cette usine prévue pour mi-2024, des salariés expérimentés de Stellantis ont rejoint à plein temps les équipes d'Archer pour soutenir la préparation opérationnelle, l'accent étant actuellement mis sur l'automatisation de la fabrication et l'approvisionnement en composants. Les collaborateurs de Stellantis sont présents dans presque tous les domaines d'activités : fabrication, ingénierie, chaîne d'approvisionnement, qualité, installations et ressources humaines.

Le site de production est conçu pour produire jusqu'à 650 appareils par an, avec une possibilité d'extension allant jusqu'à 2.300 avions par an. Avec ce niveau de fabrication, il s'agira de la plus grande installation au monde de production d'aéronefs en termes de volume.