Stellantis et Amazon annoncent une vaste collaboration

(Boursier.com) — Stellantis et Amazon collaborent pour intégrer des expériences connectées orientées client dans des millions de véhicules, accélérant ainsi la transformation software de Stellantis. Dès 2024, Amazon et Stellantis vont ainsi collaborer pour fournir des solutions software à STLA SmartCockpit, la nouvelle plateforme numérique de Stellantis centrée sur l'habitacle. Stellantis a choisi AWS comme fournisseur cloud principal pour ses plateformes de véhicules, afin de concrétiser sa vision long-terme orientée software. AWS et Stellantis lanceront des projets et des outils d'ingénierie et d'innovation, afin d'accélérer la commercialisation de nouveaux produits digitaux et renforcer les compétences des collaborateurs de Stellantis dans le monde. En 2023, Amazon deviendra par ailleurs le premier client professionnel du nouveau Ram ProMaster électrique à batterie, venant ainsi renforcer le réseau de livraison durable d'Amazon. Amazon déploiera ses Ram ProMaster BEV sur toutes les routes des États-Unis...

Le développement de la plateforme STLA SmartCockpit s'appuiera sur Mobile Drive, JV formée par Stellantis et Foxconn l'an dernier, pour mettre au point des cockpits numériques révolutionnaires et des services connectés personnalisés.

Amazon et Stellantis ont donc annoncé une série d'accords globaux pluriannuels visant à transformer l'expérience à bord des véhicules pour des millions de clients Stellantis et à accélérer la transition du secteur vers des solutions de mobilité durables et un futur soutenu par des logiciels. Cette collaboration avec Amazon Devices, Amazon Web Services (AWS), et Amazon pour ses activités logistiques du dernier kilomètre, permettra à Stellantis d'accélérer sa transformation pour devenir "une tech company leader de la mobilité durable".

Stellantis collaborera avec Amazon pour déployer la technologie et l'expertise software d'Amazon au sein de son organisation, notamment pour le développement des véhicules, la création d'expériences connectées à bord et la formation de la prochaine génération d'ingénieurs software automobiles. Ensemble, les deux entreprises mettront au point une suite de produits et services software parfaitement intégrée à l'univers digital des utilisateurs, avec des mises à jour 'over-the-air' qui ajouteront de la valeur au fil du temps.

Cette collaboration permet de combiner le leadership d'Amazon dans les domaines du numérique, du cloud computing, de l'intelligence artificielle (IA) et du machine learning avec l'excellence en ingénierie automobile et le portefeuille de 14 marques emblématiques de Stellantis, commentent les partenaires.